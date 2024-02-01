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Саранча Феодосия Ивановна

Место рождения

Слобода Николаевская Астраханская губерния

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Николаевская Астраханская губерния
Бракосочетание
26.01.1883 ст.

Муж: Осьмаков Иван Алексеевич

Астраханская губерния слобода Николаевская
Рождение ребёнка
26.09.1884 ст.

Дочь: Осьмакова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич

Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.

Дочь: Осьмакова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич

Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
1896

Сын: Осьмаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
?.01.1899

Дочь: Осьмакова Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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