Саранча Феодосия Ивановна
Место рожденияСлобода Николаевская Астраханская губерния
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1865 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Слобода Николаевская Астраханская губерния
Бракосочетание
26.01.1883 ст.
Астраханская губерния слобода Николаевская
Рождение ребёнка
26.09.1884 ст.
Дочь: Осьмакова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич
Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
08.05.1885 ст.
Дочь: Осьмакова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич
Слобода Николаевская
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
?.01.1899
Дочь: Осьмакова Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Осьмаков Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно