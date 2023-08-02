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Харлов Михаил Евдокимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

21.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Харлов Евдоким Исаакович

Мать: Харлова Варвара Евсеевна

Рождение ребёнка
26.02.1889

Сын: Харлов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Харлов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
19.08.1892

Дочь: Александров Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Параскева Михайловна

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Соснин Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
23.03.1899

Дочь: Скоробогатов Матрона Михайловна

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
28.03.1903

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
28.05.1904

Сын: Харлов Игнат Михайлович

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
21.09.1907

Сын: Харлов Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Скоробогатова Лукерья Михайловна

Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харлов Елизавета Кузьмовна

Смерть
21.04.1956
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