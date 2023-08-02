Харлов Михаил Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смерти21.04.1956
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Харлов Евдоким Исаакович
Мать: Харлова Варвара Евсеевна
Рождение ребёнка
26.02.1889
Сын: Харлов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
08.10.1890
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
19.08.1892
Дочь: Александров Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Параскева Михайловна
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Соснин Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
23.03.1899
Дочь: Скоробогатов Матрона Михайловна
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
28.03.1903
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
28.05.1904
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
21.09.1907
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Скоробогатова Лукерья Михайловна
Мать ребёнка: Харлов Елизавета Кузьмовна
Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.04.1956