Туголуков Прокопий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туголуков Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туголуков Евстафий Прокопьевич
Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туголуков Григорий Прокопьевич
Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туголукова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Туголуков Феодот Прокопьевич
Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна
Смерть
Неизвестно