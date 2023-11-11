Туголуков Прокопий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туголуков Прокопий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туголуков Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туголуков Евстафий Прокопьевич

Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туголуков Григорий Прокопьевич

Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туголукова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туголуков Феодот Прокопьевич

Мать ребёнка: Туголукова Фёкла Михайловна

Смерть
Неизвестно
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