Грищенко Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1970
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1970
Отец: Грищенко Анатолий
Мать: Терзиева Раиса Юрдановна
Рождение ребёнка
05.07.1995
Дочь: Базанова Алёна Андреевна
Мать ребёнка: Грищенко Светлана Леонидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грищенко Светлана Леонидовна
Смерть
Неизвестно