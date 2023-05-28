Грищенко Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1970

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1970

Отец: Грищенко Анатолий

Мать: Терзиева Раиса Юрдановна

Рождение ребёнка
05.07.1995

Дочь: Базанова Алёна Андреевна

Мать ребёнка: Грищенко Светлана Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищенко Светлана Леонидовна

Смерть
Неизвестно