Лоскутов Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Лоскутова Анна Андреева
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова
23.01.1899 года крещение. Восприемники: Ивана Григорьева Лоскутова дочь девица Евдокия. Лл.222 об.-223
Рождение ребёнка
30.01.1909
Дочь: Лоскутова Анна Андреева
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова
1.02.1909 года крещение. Восприемники: родная дочь Анна
Рождение ребёнка
31.10.1911
Дочь: Лоскутова Марфа Андреева
Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова
1.09.1911 года крещение. Восприемники: умершего крестьянина Ильи Максимова Лоскутова жена Анисия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоскутова Мария Петрова
Смерть
Неизвестно