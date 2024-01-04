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Лоскутов Андрей Григорьев

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоскутов Григорий Иванов Иванович

Мать: Лоскутова Александра Иванова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Лоскутова Анна Андреева

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
23.01.1899 года крещение. Восприемники: Ивана Григорьева Лоскутова дочь девица Евдокия. Лл.222 об.-223
Рождение ребёнка
30.01.1909

Дочь: Лоскутова Анна Андреева

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.02.1909 года крещение. Восприемники: родная дочь Анна
Рождение ребёнка
31.10.1911

Дочь: Лоскутова Марфа Андреева

Мать ребёнка: Лоскутова Мария Петрова

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
1.09.1911 года крещение. Восприемники: умершего крестьянина Ильи Максимова Лоскутова жена Анисия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоскутова Мария Петрова

Смерть
Неизвестно
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