Федор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Федор Петрович (1718 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Покровского на Лунке Даниловского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван, дьячок. Акилина, супруга священника Ва... Показать все
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иван Федоров

Мать ребёнка: неизвестно

Иван Федорович (1749 — ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Татьяна Дмитриевна (1752-?). Дети: Никифор (1... Показать все
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Федорова

Мать ребёнка: неизвестно

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агриппина Федорова

Мать ребёнка: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: неизвестно

Смерть
Неизвестно
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