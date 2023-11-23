Федор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Федор Петрович (1718 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Покровского на Лунке Даниловского уезда. О жене его данных нет. Дети: Иван, дьячок. Акилина, супруга священника Ва... Показать все
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иван Федоров
Мать ребёнка: неизвестно
Иван Федорович (1749 — ?) Родился в семье священника села Покровского на Лунке Даниловского уезда Федора Петровича. Служил дьячком в том же селе. Жена его Татьяна Дмитриевна (1752-?). Дети: Никифор (1... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Федорова
Мать ребёнка: неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агриппина Федорова
Мать ребёнка: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: неизвестно
Смерть
Неизвестно