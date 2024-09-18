Леднев Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леднев Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

05.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1827 г.р.

Дети

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: Леднев Федор Степанович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леднев Иларион Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.

Сын: Леднев Никита Егорович

Мать ребёнка: Прасковья Васильевна

Смерть
05.07.1909 ст.

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