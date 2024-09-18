Леднев Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
Дата смерти05.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.
Отец: Леднев Федор Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1851 ст.
Мать ребёнка: Прасковья Васильевна
Смерть
05.07.1909 ст.