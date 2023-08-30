Шаршавина (Соболева) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаршавина (Соболева) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Соболев Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1870 ст.

Муж: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1871 ст.

Дочь: Шаршавина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Шаршавин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.

Сын: Шаршавин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Шаршавин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Шаршавин Николай Иванович

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.

Дочь: Северовостокова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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