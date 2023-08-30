Шаршавина (Соболева) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Соболев Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1870 ст.
Рождение ребёнка
02.09.1871 ст.
Дочь: Шаршавина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Шаршавин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Шаршавин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Шаршавин Николай Иванович
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1882 ст.
Дочь: Северовостокова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Шаршавин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно