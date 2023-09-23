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Рожков Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1877 ст.

Сын: Рожков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Рожкова Параскева Андреевна

Тугушево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: села Перевлеса Иван Андреев Шамбуров и деревни Тугушевой Дарья Емельянова Гордеева. Кто совершил таинство крещения: Священник Иоанн Ласкин с причтом. Ос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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