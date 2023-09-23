Рожков Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1877 ст.
Сын: Рожков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Рожкова Параскева Андреевна
Тугушево, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: села Перевлеса Иван Андреев Шамбуров и деревни Тугушевой Дарья Емельянова Гордеева. Кто совершил таинство крещения: Священник Иоанн Ласкин с причтом. Ос... Показать все
Смерть
Неизвестно