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Деменюков Сипан Ашотович

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

01.10.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2019

Отец: Мартиросян Ашот Сипанович

Мать: Деменюкова Христина Дмитриевна

Ногинск, Богородский, Московская область