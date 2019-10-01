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Деменюков Сипан Ашотович
Деменюков Сипан Ашотович
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Место рождения
Ногинск
, Богородский, Московская область
Дата рождения
01.10.2019
Пол
Мужской
Отец
Мартиросян Ашот Сипанович
1992 г.р.
Мать
Деменюкова Христина Дмитриевна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.2019
Отец:
Мартиросян Ашот Сипанович
Мать:
Деменюкова Христина Дмитриевна
Ногинск
, Богородский, Московская область
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