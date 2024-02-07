Сазонов Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сазонов Степан Степанович
Мать ребёнка: Сазонова Агафья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
05.12.1896
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сазонова Агафья Варфоломеевна
Смерть
Неизвестно