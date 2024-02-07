Сазонов Степан Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Степан Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Агафья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сазонов Степан Степанович

Мать ребёнка: Сазонова Агафья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
05.12.1896

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сазонова Агафья Варфоломеевна

Смерть
Неизвестно

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