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Ратова Татьяна Николаевна
Ратова Татьяна Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.03.1951
Пол
Женский
Отец
Ратов Николай Александрович
1920 г.р.
Мать
Ратова Анна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1951
Отец:
Ратов Николай Александрович
Мать:
Ратова Анна
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