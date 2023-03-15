Ратова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ратова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1951

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1951

Отец: Ратов Николай Александрович

Мать: Ратова Анна