Менщикова Любовь Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менщикова Любовь Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова Виктория Александровна

Отец ребёнка: Щелканов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щелканов Игорь Александрович

Отец ребёнка: Щелканов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щелканов Александр Иванович

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