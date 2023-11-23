Потеряхина Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1985
Бракосочетание
25.06.2011
город Москва
Рождение ребёнка
23.11.2013
Сын: Потеряхин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Потеряхин Михаил Андреевич
город Москва
Рождение ребёнка
02.03.2017
Дочь: Потеряхина Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Потеряхин Михаил Андреевич
город Москва