Потеряхина Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потеряхина Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1985

Отец: Терентьев Александр Викторович

Мать: Терентьева Вера Александровна

Бракосочетание
25.06.2011

Муж: Потеряхин Михаил Андреевич

город Москва
Рождение ребёнка
23.11.2013

Сын: Потеряхин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Потеряхин Михаил Андреевич

город Москва
Рождение ребёнка
02.03.2017

Дочь: Потеряхина Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Потеряхин Михаил Андреевич

город Москва
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