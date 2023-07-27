Коноплев Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоноплев Александр Леонидович

Коноплев Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1966

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1994

Дочь: Коноплева Евгения Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close