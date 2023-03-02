Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1871
Сын: Фомичев Михаил
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
?.06.1872
Сын: Фомичев Иван
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
?.06.1872
Сын: Фомичев (фомичев) Василий
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
26.04.1875
Дочь: Фомичева Ирина
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
?.05.1879
Сын: Фомичев Михаил
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
02.07.1886
Сын: Фомичев Стефан
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
18.06.1891
Сын: Фомичев Сергей
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
?.10.1894
Сын: Фомичев Павел
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомичев Анастасия
Отец ребёнка: Фомичев Ермолай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомичев Ермолай
Смерть
Неизвестно