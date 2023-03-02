Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1871

Сын: Фомичев Михаил

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
?.06.1872

Сын: Фомичев Иван

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
?.06.1872

Сын: Фомичев (фомичев) Василий

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
26.04.1875

Дочь: Фомичева Ирина

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
?.05.1879

Сын: Фомичев Михаил

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
02.07.1886

Сын: Фомичев Стефан

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
18.06.1891

Сын: Фомичев Сергей

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
?.10.1894

Сын: Фомичев Павел

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомичев Анастасия

Отец ребёнка: Фомичев Ермолай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомичев Ермолай

Смерть
Неизвестно