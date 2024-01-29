Свирская (Багушевич) Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирская (Багушевич) Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Багушевич Андрей Каземирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1982

Дочь: Свирская Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.07.?

Сын: Свирский Андрей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свирская Ирина Ивановна

Отец ребёнка: не указан

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