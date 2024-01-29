Свирская (Багушевич) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Багушевич Андрей Каземирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1982
Дочь: Свирская Наталья Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.07.?
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свирская Ирина Ивановна
Отец ребёнка: не указан