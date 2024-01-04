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Павленко(в) Дмитрий Михайлович

Место рождения

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Павленко(в) Михайло Павлович

Мать: ?

Погореловка, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Павленков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Павленков Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Павленков Филипп Дмитриевич

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Павленков Гаврила Дмитриевич

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Павленков Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Праскевья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фетинья Андреевна

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