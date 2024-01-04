Павленко(в) Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Павленко(в) Михайло Павлович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1762
Сын: Павленков Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Павленков Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Павленков Филипп Дмитриевич
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Павленков Гаврила Дмитриевич
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Павленков Яков Дмитриевич
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Праскевья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фетинья Андреевна