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Мовсиков Виулен Израилевич

Место рождения

Херсон

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мовсиков Израиль

Мать: Мовсикова Клара Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мовсиков Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно