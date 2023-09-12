Буторина (Зилева) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторина (Зилева) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Зилева Мария (Марфа) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Буторин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Буторин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Буторин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буторин Аркадий Сергеевич

Отец ребёнка: Буторин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Буторин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Буторин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторин Сергей

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