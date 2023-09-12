Буторина (Зилева) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Буторин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Буторин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Буторин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Буторин Аркадий Сергеевич
Отец ребёнка: Буторин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Буторин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Буторин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Буторин Сергей