Смирнов Клавдий Константинович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти22.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1941
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Шокша, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.08.1943
г. Амвросиевка, Донецкая обл., Украина