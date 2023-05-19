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Смирнов Клавдий Константинович

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Место рождения

Полежаиха, Бельтяевская волость, Кадниковский уезд

Дата рождения

1915

Дата смерти

22.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Полежаиха, Бельтяевская волость, Кадниковский уезд
Место жительства
По 1941
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Шокша, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.08.1943
г. Амвросиевка, Донецкая обл., Украина