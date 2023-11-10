Сергей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Акулина Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кузьма Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Загударин (сергачев) Семён Сергеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Смерть
Неизвестно