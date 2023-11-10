Сергей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Петров

Сергей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Акулина Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кузьма Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Загударин (сергачев) Семён Сергеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close