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Подобедова Матрона Иванова

Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Подобедов Василий Перфильев

Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Подобедов Перфилий Перфильевич

Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.07.1890

Сын: Подобедов Петр Перфильевич

Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Перфильевна

Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Королева Параскева Порфильевна

Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно