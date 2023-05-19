Подобедова Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1879
Сын: Подобедов Василий Перфильев
Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров
Рождение ребёнка
1886
Сын: Подобедов Перфилий Перфильевич
Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров
Рождение ребёнка
11.07.1890
Сын: Подобедов Петр Перфильевич
Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Перфильевна
Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Королева Параскева Порфильевна
Отец ребёнка: Подобедов Порфирий Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Смерть
Неизвестно