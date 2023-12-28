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(Гончар) Любовь
(Гончар) Любовь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1952
Пол
Женский
Отец
Гончар Иван
Мать
Гончар (Шарго) Анастасия
Дети
Не указаны
Добавил:
ГД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Гончар Иван
Мать:
Гончар Анастасия
Смерть
1952
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