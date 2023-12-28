(Гончар) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гончар) Любовь

(Гончар) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Гончар Иван

Мать: Гончар Анастасия

Смерть
1952
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close