Егошин Юрий Александрович
Место рожденияс.Чертенково Тогучинский р-н Новосибирская обл
Дата рождения24.08.1949
Дата смерти30.08.2008
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1977
Дочь: Куренкова (Егошина) Надежда Юрьевна
Мать ребёнка: Егошина (Карпова) Екатерина Александровна
Смерть
30.08.2008
Застрелен