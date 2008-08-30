Егошин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егошин Юрий Александрович

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Место рождения

с.Чертенково Тогучинский р-н Новосибирская обл

Дата рождения

24.08.1949

Дата смерти

30.08.2008

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егошина (Карпова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
14.10.1977

Дочь: Куренкова (Егошина) Надежда Юрьевна

Мать ребёнка: Егошина (Карпова) Екатерина Александровна

Смерть
30.08.2008
Застрелен

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