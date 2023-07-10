Чуднова Лукерья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789 ст.
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно