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Чуднова Лукерья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789 ст.

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Чуднов Сергей Тарасов

Отец ребёнка: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуднов Тарас Малофеев (Нестеров)

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно