Чесноков Яков Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧесноков Яков Варфоломеевич

Чесноков Яков Варфоломеевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Чесноков Варфоломей

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
28.06.1902

Сын: Чесноков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Чесноков Мария Карповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
04.11.1904

Дочь: Матрёна Яковлевна

Мать ребёнка: Чесноков Мария Карповна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чесноков Мария Карповна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно