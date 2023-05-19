Чесноков Яков Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Чесноков Варфоломей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1902
Мать ребёнка: Чесноков Мария Карповна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
04.11.1904
Дочь: Матрёна Яковлевна
Мать ребёнка: Чесноков Мария Карповна
МК п.Январцевский, 1904
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чесноков Мария Карповна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно