Фокин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Фокина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фокина Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусняк Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Фокина Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Таисия Ивановна
Смерть
Неизвестно