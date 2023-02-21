Фокин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Фокина Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Фокина Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусняк Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Фокина Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Таисия Ивановна

Смерть
Неизвестно