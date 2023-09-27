Косенко Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1902 ст.
Мать ребёнка: Косенко Агапия Емельяновна
Место жительства
1902 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно