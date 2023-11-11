Васильева Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти11.09.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1911 ст.
Дочь: Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
26.10.1912 ст.
Сын: Васильев Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович
Рождение ребёнка
11.09.1915 ст.
Дочь: Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович
Смерть
11.09.1915 ст.
Причина смерти: роды.