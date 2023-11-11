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Васильева Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

11.09.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1911 ст.

Дочь: Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
До 1911

Муж: Васильев Евгений Епифанович

Рождение ребёнка
26.10.1912 ст.

Сын: Васильев Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.09.1915 ст.

Дочь: Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Васильев Евгений Епифанович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
11.09.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: роды.
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