Кузнецова (Смирнова) Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Смирнова) Матрёна Васильевна

Место рождения

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Между 1771 и 1772

Дата смерти

Между 1835 и 1838

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1750 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772

Отец: Смирнов Василий Васильевич

Мать: не указана

Увары, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: Кузнецов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1820

Сын: Кузнецов Тихон Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Иванович

Смерть
Между 1835 и 1838
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область