Кузнецова (Смирнова) Матрёна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1771 и 1772
Дата смертиМежду 1835 и 1838
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1771 и 1772
Отец: Смирнов Василий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1820
Сын: Кузнецов Тихон Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Иванович
Смерть
Между 1835 и 1838
Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область