Куприянов Вениамин Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Куприянов Вениамин Васильевич

Автор
ЕЛ
Лопанова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Куприянов ВасилийНеизвестно г.р.
Мать
Куприянова (Корзенева) Людмила Павловна22.07.1913 г.р.
Супруги
ВераНеизвестно г.р.
Дети
Надежда ВениаминовнаНеизвестно г.р.
Николай ВениаминовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприянов Василий

Мать: Куприянова (Корзенева) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Вениаминович

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Вениаминовна

Мать ребёнка: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Смерть
Неизвестно

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