Куприянов Вениамин Васильевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецКуприянов ВасилийНеизвестно г.р.
МатьКуприянова (Корзенева) Людмила Павловна22.07.1913 г.р.
Супруги
ВераНеизвестно г.р.
Дети
Надежда ВениаминовнаНеизвестно г.р.
Николай ВениаминовичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Вениаминович
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Вениаминовна
Мать ребёнка: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Смерть
Неизвестно