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Зайцев Геннадий Александрович

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1872

Жена: Зайцева Александра Михайловна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Зайцев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Михайловна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Зайцев Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Зайцева Александра Михайловна

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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