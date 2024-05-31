Зайцев Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1872
Рождение ребёнка
1873
Сын: Зайцев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Зайцева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Зайцева Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно