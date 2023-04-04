Маленький Мойше — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маленький Мойше

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
1902 г.р.
1909 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1900

Дочь: Фишман Сара

Мать ребёнка: Маленькая Роза

Russia
Рождение ребёнка
20.01.1902

Сын: Маленький Леон

Мать ребёнка: Маленькая Роза

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1909

Дочь: Хадис Луиза

Мать ребёнка: Маленькая Роза

Buenos Aires, Argentina
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маленькая Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маленькая Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маленькая Роза

Смерть
Около 1960