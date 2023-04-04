Маленький Мойше
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1900
Дочь: Фишман Сара
Мать ребёнка: Маленькая Роза
Russia
Рождение ребёнка
20.01.1902
Сын: Маленький Леон
Мать ребёнка: Маленькая Роза
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.01.1909
Дочь: Хадис Луиза
Мать ребёнка: Маленькая Роза
Buenos Aires, Argentina
Смерть
Около 1960