Алексеева (Шамаева) Ольга Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Шамаева) Ольга Леонтьевна

Место рождения

Московская волость, Бронницкий уезд, село Нижнее Мячково

Дата рождения

1896

Дата смерти

1924

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская волость, Бронницкий уезд, село Нижнее Мячково
Рождение ребёнка
13.02.1918

Дочь: Паутина Галина Федоровна

Отец ребёнка: Алексеев Федор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1920

Сын: Алексеев Валентин Федорович (Феодорович)

Отец ребёнка: Алексеев Федор Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Федор Васильевич

Смерть
1924