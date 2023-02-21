Алексеева (Шамаева) Ольга Леонтьевна
Место рожденияМосковская волость, Бронницкий уезд, село Нижнее Мячково
Дата рождения1896
Дата смерти1924
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская волость, Бронницкий уезд, село Нижнее Мячково
Рождение ребёнка
13.02.1918
Дочь: Паутина Галина Федоровна
Отец ребёнка: Алексеев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1920
Сын: Алексеев Валентин Федорович (Феодорович)
Отец ребёнка: Алексеев Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924