Мангилёв Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилёв Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1983

Дочь: Шурпа Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Мангилёва Ираида Вячеславовна

Поречье, Соболянская волость, Гродненский уезд
Рождение ребёнка
16.09.1993

Дочь: Ролик Евелина Николаевна

Мать ребёнка: Мангилёва Ираида Вячеславовна

Поречье, Соболянская волость, Гродненский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мангилёва Ираида Вячеславовна