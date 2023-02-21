Мангилёв Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1983
Дочь: Шурпа Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Мангилёва Ираида Вячеславовна
Рождение ребёнка
16.09.1993
Дочь: Ролик Евелина Николаевна
Мать ребёнка: Мангилёва Ираида Вячеславовна
Бракосочетание
Неизвестно