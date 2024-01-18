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Золотова Вера Кузминична

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Алексей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Усадищи
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