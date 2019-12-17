Радишевская (Радишевская) Надежда Александровна
Место рожденияМогилёв, Беларусь
Дата рождения17.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1955
Отец: Радишевский Александр
Мать: Мария
Могилёв, Беларусь
Бракосочетание
07.03.1985
Ровно, Украина
Рождение ребёнка
01.10.1985
Сын: Гудованый Роман Александрович
Отец ребёнка: Гудованый Александр Кузьмич
Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
19.04.1992
Дочь: Гетман Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Гудованый Александр Кузьмич
Беларусь
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно