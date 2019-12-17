Радишевская (Радишевская) Надежда Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радишевская (Радишевская) Надежда Александровна

Место рождения

Могилёв, Беларусь

Дата рождения

17.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1955

Отец: Радишевский Александр

Мать: Мария

Могилёв, Беларусь
Бракосочетание
07.03.1985

Муж: Гудованый Александр Кузьмич

Ровно, Украина
Рождение ребёнка
01.10.1985

Сын: Гудованый Роман Александрович

Отец ребёнка: Гудованый Александр Кузьмич

Беларусь, Минск
Рождение ребёнка
19.04.1992

Дочь: Гетман Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Гудованый Александр Кузьмич

Беларусь
Развод
Неизвестно

Муж: Гудованый Александр Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
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