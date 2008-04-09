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Мелентьев Анатолий Анатольевич
Мелентьев Анатолий Анатольевич
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Место рождения
Раменское
, Раменский муниципальный район, Московская область
Дата рождения
09.04.2008
Пол
Мужской
Отец
Колесниченко Роман Алексеевич
1973 г.р.
Мать
Колесниченко Ольга Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2008
Отец:
Колесниченко Роман Алексеевич
Мать:
Колесниченко Ольга Владимировна
Раменское
, Раменский муниципальный район, Московская область
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