Мелентьев Анатолий Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелентьев Анатолий Анатольевич

Мелентьев Анатолий Анатольевич

avatar

Место рождения

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.04.2008

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2008

Отец: Колесниченко Роман Алексеевич

Мать: Колесниченко Ольга Владимировна

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область