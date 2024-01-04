Челбарах Левтер Акритович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смерти1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Челбарах Акрит Тохтамышев
Мать: Челбарах Анастасия
ГАЗО , Ф - 12-2-37, ревиз.сказка 1811г.,зап-60
Рождение ребёнка
1823
Сын: Челбарах Феохар Левтерович
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1826
Сын: Челбарах Николай Левтерович
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодора Левтеровна
Мать ребёнка: ?
ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1843
Сын: Челбарах Василий Левтерович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-256, рев.сказки 1850г зап.№ 50
Смерть
1851