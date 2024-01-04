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Челбарах Левтер Акритович

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1792

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Челбарах Акрит Тохтамышев

Мать: Челбарах Анастасия

ГАЗО , Ф - 12-2-37, ревиз.сказка 1811г.,зап-60
Рождение ребёнка
1823

Сын: Челбарах Феохар Левтерович

Мать ребёнка: ?

ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1826

Сын: Челбарах Николай Левтерович

Мать ребёнка: ?

ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Феодора Левтеровна

Мать ребёнка: ?

ГАДО . Ф - 131-1-96, ревиз.сказка 1835г.,зап.-51
Рождение ребёнка
1843

Сын: Челбарах Василий Левтерович

Мать ребёнка: ?

ГАЗО , Ф - 12-2-256, рев.сказки 1850г зап.№ 50
Смерть
1851
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