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Лысков Александр Кузьмич
Лысков Александр Кузьмич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1958
Пол
Мужской
Отец
Лыскова Кузьма Гаврилович
1934 г.р.
Мать
Лыскова (Сухих) Августа Дмитриевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1958
Отец:
Лыскова Кузьма Гаврилович
Мать:
Лыскова Августа Дмитриевна
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