Агафья Трофимовна
женский, родилась 1765
умерла Неизвестно
ОтецТрофимНеизвестно г.р.
Супруги
Тарасов Логин Прокофьевич1773 г.р.
Дети
Тарасов Андрей Логинович08.01.1794 г.р.
Тарасов Егор Логинович1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Трофим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1794
Отец ребёнка: Тарасов Логин Прокофьевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Тарасов Логин Прокофьевич
Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно