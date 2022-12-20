Агафья Трофимовна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio

Агафья Трофимовна

Автор
ТТ
Тарасова Т.

женский, родилась 1765

умерла Неизвестно

Отец
ТрофимНеизвестно г.р.
Супруги
Тарасов Логин Прокофьевич1773 г.р.
Дети
Тарасов Андрей Логинович08.01.1794 г.р.
Тарасов Егор Логинович1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Трофим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Логин Прокофьевич

Рождение ребёнка
08.01.1794

Сын: Тарасов Андрей Логинович

Отец ребёнка: Тарасов Логин Прокофьевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Тарасов Егор Логинович

Отец ребёнка: Тарасов Логин Прокофьевич

Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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