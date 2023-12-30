Добринский Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добринский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Добринский Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Ковалев, Вейделевский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Добринская Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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