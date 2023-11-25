Ефанов Михаил Германович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1995
Дочь: Гуреева Александра Михайловна
Мать ребёнка: Ефанова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
29.12.2003
Дочь: Алехина Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Ефанова Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
16.03.2010
Сын: Ефанов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Ефанова Евгения Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно