Ефанов Михаил Германович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанов Михаил Германович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1995

Дочь: Гуреева Александра Михайловна

Мать ребёнка: Ефанова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
29.12.2003

Дочь: Алехина Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Ефанова Евгения Ильинична

Рождение ребёнка
16.03.2010

Сын: Ефанов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Ефанова Евгения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефанова Евгения Ильинична

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