Саламатова Мария Силина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Саламатова Мариамна Евдокимова
Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Саламатова Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Саламатов Кондрат Евдокимов
Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров
Рождение ребёнка
1816
Сын: Саламатов Григорий Евдокимов
Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно