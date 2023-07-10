Саламатова Мария Силина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саламатова Мария Силина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Саламатова Мариамна Евдокимова

Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Саламатова Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Саламатов Кондрат Евдокимов

Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Саламатов Григорий Евдокимов

Отец ребёнка: Саламатов Евдоким Сидоров

Старобелокатай, Белокатайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саламатов Евдоким Сидоров

Смерть
Неизвестно