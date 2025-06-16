Щербаков Андрей Сергеевич 10.10.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980

Отец: Щербаков Сергей Михайлович

Мать: Щербакова (Гречушникова) Наталья Вячеславовна

Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Варжина) Марина Алексанровна

Рождение ребёнка
01.05.2003

Сын: Щербаков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Щербакова (Варжина) Марина Алексанровна

Рождение ребёнка
11.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щербакова (Варжина) Марина Алексанровна

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