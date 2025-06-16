Щербаков Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1980
Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.05.2003
Сын: Щербаков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Щербакова (Варжина) Марина Алексанровна
Рождение ребёнка
11.09.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щербакова (Варжина) Марина Алексанровна