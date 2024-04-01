Черемных Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремных Иван Иванович

Черемных Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: Черемных Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Черемных) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения

Рождение ребёнка
20.07.1912

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения

Смерть
Неизвестно

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