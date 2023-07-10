Коренко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1998
Сын: Коренко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Коренко Алёна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Коренко Алёна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Дарья Александровна
Мать ребёнка: не указана