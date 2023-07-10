Коренко Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1998

Сын: Коренко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Коренко Алёна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Коренко Алёна Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Дарья Александровна

Мать ребёнка: не указана