Рачила Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1972
Дата смерти29.02.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1972
Отец: Рачила Пётр Деонисович
Рождение ребёнка
17.11.2000
Дочь: Рачила Елена Валентиновна
Мать ребёнка: Головатик Майя Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головатик Майя Фёдоровна
Смерть
29.02.2016