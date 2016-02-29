Рачила Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачила Валентин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1972

Дата смерти

29.02.2016

Пол

Мужской

Отец

1947 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1972

Отец: Рачила Пётр Деонисович

Мать: Рачила Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
17.11.2000

Дочь: Рачила Елена Валентиновна

Мать ребёнка: Головатик Майя Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головатик Майя Фёдоровна

Смерть
29.02.2016
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