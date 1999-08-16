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Патрин Кирилл Александрович
Патрин Кирилл Александрович
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Место рождения
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
Дата рождения
16.08.1999
Пол
Мужской
Отец
Патрин Александр Иванович
1973 г.р.
Мать
Патрина Татьяна Борисовна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1999
Отец:
Патрин Александр Иванович
Мать:
Патрина Татьяна Борисовна
Тамбов
, город Тамбов, Тамбовская область
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