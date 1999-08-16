Патрин Кирилл Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрин Кирилл Александрович

Патрин Кирилл Александрович

avatar

Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

16.08.1999

Пол

Мужской

Отец

1973 г.р.

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1999

Отец: Патрин Александр Иванович

Мать: Патрина Татьяна Борисовна

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область